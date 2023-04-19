Япония и Франция планируют наладить более тесное сотрудничество после комментариев Макрона по Тайваню

Министры иностранных дел Японии и Франции планируют наладить сотрудничество после комментариев президента Франции Эммануэля Макрона по Тайваню. Информация об этом появилась на сайте издания «The Japan Times».
Представитель Франции Катрин Колонна заявила, что безопасность Индо-Тихоокеанского региона и Европы «неделима» и что важно «уважать международный порядок».
Переговоры прошли в Токио, когда из города Каруидзава уже уехали представители «Большой Семерки».
Встреча «G7» состоялась после того, как Макрон вызвал споры в Соединенных Штатах из-за своего призыва «не быть последователями» ни США, ни Китая. Президент Франции также заявил, что в конечном итоге они будут «втянуты» в тайваньский кризис, вызванный «американским ритмом и чрезмерно бурной реакцией Китая».
Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил госсекретарю США Энтони Блинкену, что США и Токио будут работать вместе над проведением успешного саммита «G7».