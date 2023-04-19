Япония и Франция планируют наладить более тесное сотрудничество после комментариев Макрона по Тайваню

Встреча «G7» состоялась после того, как Макрон вызвал споры в Соединенных Штатах из-за своего призыва «не быть последователями» ни США, ни Китая. Президент Франции также заявил, что в конечном итоге они будут «втянуты» в тайваньский кризис, вызванный «американским ритмом и чрезмерно бурной реакцией Китая».