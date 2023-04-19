Сапер рассказал о сроках полного разминирования Донбасса

Командир инженерно-саперного взвода, пожелавший остаться неизвестным, спрогнозировал дату полного разминирования окрестностей Мариуполя.
Невозможно осмотреть, проверить и разминировать каждый куст на территории Донбасса, точно также, как и нельзя знать, где конкретно противник установил свои мины. Огромное пространство Донбасса наглядно демонстрирует, что ближайшие 50 лет на его территории будет риск взорваться на мине, которую по той или иной причине не обезвредили во время соответствующих работ, информирует «Лента.ру».
Ранее газета A42.RU сообщала, что неизвестный мужчина подорвался на мине во время попытки незаконного пересечения границы со стороны Украины. Инцидент произошел в селе Запесочье Погарского района, когда мужчина переходил границу, но наткнулся на линию мин.