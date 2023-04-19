Сапер рассказал о сроках полного разминирования Донбасса

Невозможно осмотреть, проверить и разминировать каждый куст на территории Донбасса, точно также, как и нельзя знать, где конкретно противник установил свои мины. Огромное пространство Донбасса наглядно демонстрирует, что ближайшие 50 лет на его территории будет риск взорваться на мине, которую по той или иной причине не обезвредили во время соответствующих работ, информирует «Лента.ру».