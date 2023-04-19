Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал мощнейший эффект от слияния галактик

Ранее космонавт из Хабаровска Петр Дубов рассказал KP.RU, как провел 355 суток на Международной космической станции. Россиянин установил рекорд страны по самому длительному непрерывному нахождению на орбите. За почти год на орбите астронавт встретил 26 человек – среди них были как его коллеги, так и космические туристы.