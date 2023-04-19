Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал мощнейший эффект от слияния галактик

Орбитальная инфракрасная обсерватория «Джеймс Уэбб» сделала фотографию эффектного слияния галактик. Космическое явление зародилось 700 миллионов лет назад.
Событие произошло в результате столкновения галактик под общим наименованием Arp 220, это вызвало образование мощного инфракрасного свечения. Сияние передает свет более одного триллиона звезд, подобных солнцу. Данное свечение является самым ярким из всех ближайших к нашей планете, – пишет KP.RU.
Ранее космонавт из Хабаровска Петр Дубов рассказал KP.RU, как провел 355 суток на Международной космической станции. Россиянин установил рекорд страны по самому длительному непрерывному нахождению на орбите. За почти год на орбите астронавт встретил 26 человек – среди них были как его коллеги, так и космические туристы.