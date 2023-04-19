Принц Уэльский Уильям оказался вспыльчивым и трудным в работе

Инсайдер из Букингема сообщает, что принц Уэльский может быть «трудным». Информация об этом появилась в новой биографии «Наш король: Карл III: человек и монарх, признание», автором которой выступил журналист Роберт Джонсон.
Так, по мнению информатора принц Уильям хоть и «целеустремленный человек», но это же и делает его крайне «нетерпеливым». Он сравнил Уильяма с его отцом, королем Чарльзом, который обладает намного большим спокойствием.
«Иногда уровень воинственности между его сыновьями и по отношению к нему, шокировал короля Чарльза», - сообщил Джонсон.
Ранее, принц Гарри признался перед общественностью о своем стремлении в следующей жизни стать слоном.