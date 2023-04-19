Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен сделать из страны космическую державу

Северная Корея должна продолжать независимое освоение космоса, так как это позволит ей стать лидером в экономическом, технологическом и космическом плане, что является одним из приоритетов Пхеньяна, приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК. Он также отметил, что лидерство на космической арене позволит стране продемонстрировать свою силу и государственную мощь.