Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын намерен сделать из страны космическую державу

Центральное телеграфное агентство Северной Кореи сообщило, что руководитель КНДР Ким Чен Ын намерен сделать страну лидером на космической арене.
Северная Корея должна продолжать независимое освоение космоса, так как это позволит ей стать лидером в экономическом, технологическом и космическом плане, что является одним из приоритетов Пхеньяна, приводит слова Ким Чен Ына ЦТАК. Он также отметил, что лидерство на космической арене позволит стране продемонстрировать свою силу и государственную мощь.
Ранее URA.RU сообщало, что Ким Чен Ын выступил с заявлением о действенности новой баллистической ракеты «Хвасон-18», которая поможет жестко ответить на любую агрессию в сторону Северной Кореи. Лидер КНДР пообещал продемонстрировать решимость Пхеньяна с помощью ядерного оружия.