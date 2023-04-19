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Береговые ракетные комплексы Тихоокеанского флота выдвинулись на свои пусковые позиции

Армия
Береговые ракетные комплексы Тихоокеанского флота выдвинулись на свои пусковые позиции

В ходе проверки Тихоокеанского флота, вооруженные силы развернули береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на своих позициях на Камчатских и Курильских островах. Информацию предоставили в пресс-службе Минобороны РФ.

Отдельно отмечается, что военнослужащим, работающим на ракетных комплексах, поступила неожиданная команда на развертывание. После этого они выдвинулись на продолжительный 30-километровый марш в сторону пусковых позиций.

В Минобороны заявили, что военнослужащие ракетного соединения отработали на практике отражение атаки на колонну диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Ранее, министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о ходе учений Тихоокеанского Флота.
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