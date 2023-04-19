МИД Израиля откроет посольство в Туркменистане

В четверг Коэн встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым, а также с министром сельского хозяйства и еврейской общиной. Во время пребывания в Азербайджане Коэн заявил, что географическое положение Азербайджана на границе с Ираном «делает наши отношения чрезвычайно важными».