МИД Израиля откроет посольство в Туркменистане

Министр иностранных дел Эли Коэн вылетит из Азербайджана в Туркменистан в среду вечером и станет первым израильским министром, посетившим государство за последние почти 30 лет. Об этом сообщает издание The Times of Israel.
Коэн откроет посольство Израиля в столице Туркменистана Ашхабаде. Офис станет ближайшим посольством Израиля к его заклятому врагу Ирану. Граница Туркменистана с Ираном простирается на 1148 километров, и открывает для Израиля различные способы проникновения в Исламскую Республику, поскольку он пытается остановить ядерную программу Тегерана.
В четверг Коэн встретится с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и министром иностранных дел Рашидом Мередовым, а также с министром сельского хозяйства и еврейской общиной. Во время пребывания в Азербайджане Коэн заявил, что географическое положение Азербайджана на границе с Ираном «делает наши отношения чрезвычайно важными».
Ранее лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи призвал высшее военное командование активизировать подготовку к потенциальным угрозам «врага». Он призвал армию повысить бдительность и следить за планами противников.