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Эксперты по кибербезопасности оценили риски развития искусственного интеллекта

Общество
Эксперты по кибербезопасности оценили риски развития искусственного интеллекта

Эксперты по кибербезопасности рассказали о самом главном минусе, который несет стремительное развитие искусственного интеллекта и нейросетей.

Искусственный интеллект позволит преступникам совершать киберпреступления и оставаться безнаказанными. Именно поэтому необходимо предусмотреть меры, которые смогут предотвратить подобного рода преступления и своевременно находить кибермошенников, информирует RT.

Ранее URA.RU сообщало, что Всероссийский центра изучения общественного мнения привел результаты опроса, согласно которым около 30% граждан России уверены в восстании машин. Треть опрошенных верит, что в ближайшие 50 лет искусственный интеллект сможет развиться до такой степени, что захватит мир. Еще 59% людей сомневается в подобном исходе событий.
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