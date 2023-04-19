Эксперты по кибербезопасности оценили риски развития искусственного интеллекта

Эксперты по кибербезопасности рассказали о самом главном минусе, который несет стремительное развитие искусственного интеллекта и нейросетей.
Искусственный интеллект позволит преступникам совершать киберпреступления и оставаться безнаказанными. Именно поэтому необходимо предусмотреть меры, которые смогут предотвратить подобного рода преступления и своевременно находить кибермошенников, информирует RT.
Ранее URA.RU сообщало, что Всероссийский центра изучения общественного мнения привел результаты опроса, согласно которым около 30% граждан России уверены в восстании машин. Треть опрошенных верит, что в ближайшие 50 лет искусственный интеллект сможет развиться до такой степени, что захватит мир. Еще 59% людей сомневается в подобном исходе событий.