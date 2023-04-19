Выпуск новой вакцины от COVID-19 запланировали российские специалисты

Модернизированная вакцина от COVID-19 появится в России уже в августе-сентябре. Информацию об этом предоставил директор НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург в интервью «РИА Новости».
Согласно его заявлению, вакцину необходимо обновлять примерно каждые 10 месяцев и при этом сам процесс модификации должен не превышать 3 месяца.
«Сейчас это, конечно, будет больше», - заявил Гинцбург.
Ранее сообщалось, что российские ученые смогли разработать новое лекарство от коронавируса под названием «Мир-19» и в скором времени поставят его на прилавки аптек. По утверждению врачей, препарат будет предназначен для лечения инфекции ингаляционным или интерназальным путем.