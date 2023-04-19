Выпуск новой вакцины от COVID-19 запланировали российские специалисты

Ранее сообщалось, что российские ученые смогли разработать новое лекарство от коронавируса под названием «Мир-19» и в скором времени поставят его на прилавки аптек. По утверждению врачей, препарат будет предназначен для лечения инфекции ингаляционным или интерназальным путем.