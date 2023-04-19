В России зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом COVID-19 «Арктурус»

Ранее сообщалось, что врач Александр Мясников заявил о заболеваемости новым штаммом – она составляет 7%. Медик отметил, что этот подвид является не последним, так как текущее развитие COVID-19 демонстрирует потенциальное увеличение числа штаммов, а вместе с этим и снижение тяжести заболевания. На данный момент симптомы соответствуют стабильным признакам ОРЗ.