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ООН уйдет из Афганистана, если Талибан* не позволит женщинам работать

Политика
ООН уйдет из Афганистана, если Талибан* не позволит женщинам работать

ООН предупредила, что выведет войска из Афганистана в мае, если афганские талибы* не позволят местным женщинам-сотрудникам вернуться к работе. Об этом сообщает издание DAWN.

Правительство страны 12 апреля издало указ, согласно которому афганские женщины, нанятые ООН, больше не имеют права ходить на работу. Организация обращалась к властям с просьбой пересмотреть решение, однако получила отказ.

Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану Роза Отунбаева на прошлой неделе выступила с заявлением, в котором заявила, что ООН начинает оперативный обзор, чтобы определить, может ли она оставаться в стране, несмотря на запрет. Период обзора истекает 5 мая.

В заявлении ООН поясняется, что «национальный персонал ООН в Афганистане - как женщины, так и мужчины - получил указание не появляться в офисах организации» в период проведения оценки. Однако, были сделаны «ограниченные и выверенные исключения» для тех, кто участвует в решении «критически важных задач».

Ранее Китай, Пакистан и Россия назвали США и союзников виновными в бедах Афганистана. Они выдвинули требования снять санкции с Кабула и вернуть все арестованные средства.

*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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