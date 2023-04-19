ООН уйдет из Афганистана, если Талибан* не позволит женщинам работать

ООН предупредила, что выведет войска из Афганистана в мае, если афганские талибы* не позволят местным женщинам-сотрудникам вернуться к работе. Об этом сообщает издание DAWN.
Правительство страны 12 апреля издало указ, согласно которому афганские женщины, нанятые ООН, больше не имеют права ходить на работу. Организация обращалась к властям с просьбой пересмотреть решение, однако получила отказ.
Специальный представитель Генерального секретаря по Афганистану Роза Отунбаева на прошлой неделе выступила с заявлением, в котором заявила, что ООН начинает оперативный обзор, чтобы определить, может ли она оставаться в стране, несмотря на запрет. Период обзора истекает 5 мая.
В заявлении ООН поясняется, что «национальный персонал ООН в Афганистане - как женщины, так и мужчины - получил указание не появляться в офисах организации» в период проведения оценки. Однако, были сделаны «ограниченные и выверенные исключения» для тех, кто участвует в решении «критически важных задач».
Ранее Китай, Пакистан и Россия назвали США и союзников виновными в бедах Афганистана. Они выдвинули требования снять санкции с Кабула и вернуть все арестованные средства.
*Организация признана террористической, ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации.