ООН уйдет из Афганистана, если Талибан* не позволит женщинам работать

В заявлении ООН поясняется, что «национальный персонал ООН в Афганистане - как женщины, так и мужчины - получил указание не появляться в офисах организации» в период проведения оценки. Однако, были сделаны «ограниченные и выверенные исключения» для тех, кто участвует в решении «критически важных задач».