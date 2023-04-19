Злоумышленник обстрелял автомобиль жительницы Владивостока

Правоохранительные органы инициировали проверку по данному факту и уже установили личность подозреваемого. Происшествие случилось на парковке возле одного из торговых центров. После проведенной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством, – пишет полиция Приморья.