Злоумышленник обстрелял автомобиль жительницы Владивостока

Полиция Приморского края сообщила о поступлении сообщения от местной жительницы об обнаружении повреждений, похожих на следы выстрелов из пневматического ружья. Инцидент произошел в Советском районе Владивостока.
Правоохранительные органы инициировали проверку по данному факту и уже установили личность подозреваемого. Происшествие случилось на парковке возле одного из торговых центров. После проведенной проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с российским законодательством, – пишет полиция Приморья.
Ранее сотрудники клинической больницы №2 Владивостока спасли девушку с огромным ножом в черепе. Длина предмета составила 25 сантиметров, он вошел на 4,5 см внутрь головы потерпевшей. Врачи провели операцию успешно, на данный момент девушка чувствует себя «удовлетворительно».