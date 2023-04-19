Польша отмечает 80-летие восстания в Варшавском гетто

Главы государств выступят у мемориала Варшавского гетто, расположенного в самом сердце бывшего еврейского квартала, прежде чем вместе отправиться в синагогу. В рамках празднования 80-й годовщины запланированы различные мероприятия, в том числе выступления выживших узников, концерты, кинопоказы и театральные представления. В галерее Kordegarda открыта выставка недавно обнаруженных предметов быта, которые рассказывают о том, как жили, любили и умирали евреи в Польше военного времени.