Польша отмечает 80-летие восстания в Варшавском гетто

Сегодня Польша отмечает 80-летие со дня восстания в Варшавском гетто, когда сотни евреев предприняли отчаянную попытку высказаться против нацистов. Об этом сообщает издание DIGITAL JOURNAL.
Президенты Германии и Израиля встретятся со своим польским коллегой по случаю годовщины восстания, которое стало крупнейшим актом еврейского сопротивления против немцев во время Второй мировой войны.
Главы государств выступят у мемориала Варшавского гетто, расположенного в самом сердце бывшего еврейского квартала, прежде чем вместе отправиться в синагогу. В рамках празднования 80-й годовщины запланированы различные мероприятия, в том числе выступления выживших узников, концерты, кинопоказы и театральные представления. В галерее Kordegarda открыта выставка недавно обнаруженных предметов быта, которые рассказывают о том, как жили, любили и умирали евреи в Польше военного времени.
Ранее мир отметил Международный день освобождения узников нацистских концлагерей. День приурочен к вооруженному восстанию заключенных Бухенвальда.