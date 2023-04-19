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Сергей Лавров передал послание президенту Венесуэлы Николасу Мадуро от российского лидера Владимира Путина

Политика
Сергей Лавров передал послание президенту Венесуэлы Николасу Мадуро от российского лидера Владимира Путина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров передал послание для главы Венесуэлы Николаса Мадуро от президента России Владимира Путина.

Мадуро получил из рук Лаврова приглашение посетить Россию в любой удобный для него момент. Глава МИД России также отметил, что российский лидер просил передать коллеге свои самые искренние пожелания, заявил Лавров во время встречи с ним в Венесуэле. В ответ на это Мадуро подчеркнул позитивный настрой в текущих переговорах с главой российского МИД.

Ранее «ФедералПресс» информировал, что Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле прокомментировал деятельность США по отношению к своим союзникам. По словам министра, Вашингтон не исполняет обещаний, которые дает на мировой арене. В частности, из-за этого нужно быть готовыми к тому, что США всегда могут обмануть.
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