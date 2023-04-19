Сергей Лавров передал послание президенту Венесуэлы Николасу Мадуро от российского лидера Владимира Путина

Ранее «ФедералПресс» информировал, что Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле прокомментировал деятельность США по отношению к своим союзникам. По словам министра, Вашингтон не исполняет обещаний, которые дает на мировой арене. В частности, из-за этого нужно быть готовыми к тому, что США всегда могут обмануть.