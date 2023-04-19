Очередной фейк Киева: На Запорожье опровергли информацию о подготовке эвакуации детей

Рогов отметил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, если бы вся поступающая из Украины информация была правдивой, получилось бы так, что из Запорожской области было вывезено больше людей, чем в ней проживает. Распространяемые фотографии листовок политик назвал фейком, – пишет «РИА Новости».