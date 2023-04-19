Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Очередной фейк Киева: На Запорожье опровергли информацию о подготовке эвакуации детей

Происшествия
Очередной фейк Киева: На Запорожье опровергли информацию о подготовке эвакуации детей

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что информация о якобы готовящейся эвакуации детей является ложной. Политик расценил ее как очередной украинский фейк.

Рогов отметил, что эта информация не соответствует действительности. По его словам, если бы вся поступающая из Украины информация была правдивой, получилось бы так, что из Запорожской области было вывезено больше людей, чем в ней проживает. Распространяемые фотографии листовок политик назвал фейком, – пишет «РИА Новости».

Ранее рядовые американцы были шокированы появлением российского танка Т-90 на одной из автостоянок Луизианы. Пентагон поспешил успокоить местных жителей – ведомство сообщило, что машина должна была быть доставлена на полигон, но грузовик, перевозивший ее, сломался.
рогов владимир рогов запорожье запорожская область эвакуация фейк украинские фейки
Военкоры ФАН