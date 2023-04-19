Каждый пятый подросток в России думает насчет летнего заработка

Каждый пятый родитель сообщил, что его ребенок планирует устроиться на летние заработки. Информация об этом появилась в результате опроса, проведенного компанией «SuperJob».
Самыми популярными позициями трудоустройства для подростков в возрасте от 14 до 17 лет являются вакансии курьера, промоутера, официанта и работника кухни. В прошлом году только 15% опрошенных детей высказали желание найти на лето работу.
Февральский отчет показал, что 35% родителей считают приемлемым возраст для начала подработки детей в 14-15 лет. 3% респондентов выразили мнение, что работать можно с 12 лет.
Как подсказывает статистика, за раннее трудоустройство в основном выступают отцы детей. Матери же наоборот, в большинстве своем считают, что начинать работать надо после получения нужной профессии.
Ранее, появилась информация, что средняя заработная плата студентов-стажеров выросла на 52% и составила 53 тыс рублей.