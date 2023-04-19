Аналитик Джон Дэниел Дэвидсон заявил, что граждане США невольно стали спонсорами эскалации конфликта России и Украины, так как оружие для Киева оплачивается из их налогов.
Жители США должны обратиться к правительству и потребовать прекращения спонсирования Украины, так как это неминуемо ведет к истощению государственного бюджета и эскалации конфликта, которая может привести к ядерной войне, написал Дэвидсон в статье для The Federalist.
Он отметил, что за 14 месяцев специальной военной операции США пожертвовали Украине более 80 млрд долларов, 50 из которых ушло исключительно на военную помощь.
Ранее РИАМО сообщало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Венесуэлу заявил о неисполнительности США в своих обещаниях. По словам Лаврова, Вашингтон склонен обманывать своих союзников и это может произойти в любой момент.