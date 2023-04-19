Эксперт Джон Дэвидсон рассказал жителям США о вопросах к правительству по спонсированию Украины

Ранее РИАМО сообщало, что министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Венесуэлу заявил о неисполнительности США в своих обещаниях. По словам Лаврова, Вашингтон склонен обманывать своих союзников и это может произойти в любой момент.