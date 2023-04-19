Independent: ЕС остается крупнейшим импортером российской нефти

Европейский Союз является крупнейшим импортером ископаемого топлива из России, несмотря на то, что блок лидирует в применении самых строгих санкций против Москвы. Об этом сообщает издание Independent.
Причина, по которой ЕС по-прежнему является крупнейшим импортером, заключается в том, что он продолжает закупать рекордное количество нефтепродуктов через основных покупателей российской нефти.
Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) в своем новом докладе определил пять стран «отмывателей», экспортирующих российскую нефть в ЕС. Они наращивают свой импорт и продают продукты переработки западным партнерам, которые ввели санкции в отношении России. Ими стали Китай, Индия, Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Сингапур.
ЕС, который заявил, что его санкции эффективны в сокращении доходов России от экспорта ископаемого топлива, является крупнейшим импортером. За год, прошедший с момента начала СВО, импорт нефти в ЕС составил 7,7 млрд евро. Объем импорта российской сырой нефти пятью странами Азии и Ближнего Востока вырос более чем на 140% по сравнению с годом до начала СВО, при этом общая стоимость импорта увеличилась до 74,8 млрд евро.
Ранее США обнаружили возможный обход Россией установленного западными странами потолка цен на нефть через тихоокеанские порты. Выяснилось, что это может происходить при поддержке американских лиц.