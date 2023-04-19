Independent: ЕС остается крупнейшим импортером российской нефти

ЕС, который заявил, что его санкции эффективны в сокращении доходов России от экспорта ископаемого топлива, является крупнейшим импортером. За год, прошедший с момента начала СВО, импорт нефти в ЕС составил 7,7 млрд евро. Объем импорта российской сырой нефти пятью странами Азии и Ближнего Востока вырос более чем на 140% по сравнению с годом до начала СВО, при этом общая стоимость импорта увеличилась до 74,8 млрд евро.