Более 150 тысяч госслужащих Канады выйдут на митинги после отказа правительства в повышении зарплаты

Альянс госслужащих Канады объявил забастовку после отказа властей повышать зарплату на 4,5% ежегодно. Федеральное правительство не пошло на условия профсоюзов.
Сегодня, 19 апреля, 155 тысяч человек примут участие в забастовке в Канаде после того, как федеральное правительство отказалось выполнять условия госслужащих. Требования альянса заключалось в том, что в течение трех лет власти должны ежегодно повышать зарплаты членов профсоюза на 4,5%. Правительство согласилось лишь на 2%. Забастовка госслужащих грозит прекращением работы аэропортов, поставок товаров, а также трудностями с документацией.
Ранее издание «Радио Sputnik» сообщало, что тысячи жителей Германии вышли на мирные акции протеста против продолжения спонсирования Украины оружием. Протестующие требовали прекращения поставок оружия и стремления к мирным переговорам, так как эскалация конфликта не приведет к миру.