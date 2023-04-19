Более 150 тысяч госслужащих Канады выйдут на митинги после отказа правительства в повышении зарплаты

Сегодня, 19 апреля, 155 тысяч человек примут участие в забастовке в Канаде после того, как федеральное правительство отказалось выполнять условия госслужащих. Требования альянса заключалось в том, что в течение трех лет власти должны ежегодно повышать зарплаты членов профсоюза на 4,5%. Правительство согласилось лишь на 2%. Забастовка госслужащих грозит прекращением работы аэропортов, поставок товаров, а также трудностями с документацией.