TRT World: Президент Мексики Обрадор обвинил США в шпионаже

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что начнет засекречивать информацию вооруженных сил для защиты национальной безопасности от шпионажа США. Об этом сообщает издание TRT World.
«Теперь мы собираемся защитить информацию о военно-морском флоте и министерстве обороны, потому что мы являемся объектом шпионажа со стороны Пентагона», — сказал Лопес Обрадор на своей ежедневной пресс-конференции.
Поводом послужили данные из опубликованных в Сети документов американской разведки. Он назвал американский шпионаж «оскорбительным, грубым вмешательством, которое недопустимо ни при каких обстоятельствах».
Представитель Пентагона заявил, что министерство обороны США поддерживает «прочные партнерские отношения в области обороны» с армией и флотом Мексики, и что эти организации решают общие задачи, «уважая суверенитет друг друга и соответствующие внешнеполитические программы».
Ранее СМИ узнали, что в одном из секретных документов Пентагона содержится информация о согласии Сербии начать поставки вооружения на Украину. Однако отмечается, что Белград отказался обучать солдат ВСУ.