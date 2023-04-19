Учебники с разделом об СВО появятся в российских школах с 1 сентября

Дополненные школьные учебники по истории для старшеклассников, содержащие в себе раздел про СВО на Украине появятся на партах учеников уже 1 сентября. Об этом рассказала замминистра просвещения России Татьяна Васильева в интервью «РБК».
Новые учебники, по словам спикера, пока находятся на стадии разработки и создаются в первую очередь для учеников 10-х и 11-х классов.
Министр просвещения России ранее сообщал, что переработанный учебник будет правдивым и «откроет глаза» на причины проведения СВО. После ввода нового учебного пособия планируется, что в ЕГЭ по истории будет включен блок вопросов, связанных со спецоперацией.
Ранее сообщалось, что переработанный учебник поступит в школы уже в марте 2023 года и будет объединять всеобщую историю России.