Доктор Александр Мясников сообщил об особенностях нового штамма коронавируса «Арктурус»

Врач Александр Мясников рассказал о новом подвиде штамма Covid-19 «Омикрон». Эксперт подчеркнул, что «Арктурус» вышел на второе место по заражаемости. Новый штамм на данный момент вызывает 7% инфицирований.
Мясников подчеркнул, что «Арктурус» является более заразным, чем «Кракен», однако имеет ту же симптоматику – ОРЗ (тем не менее, для групп серьезного риска, вирус очень опасен). Врач отметил, что названия новых штаммов не стоит учить, поскольку тенденция ведет к увеличению заразности, но и к одновременному снижению тяжести заболевания, – пишет доктор.
Ранее биолог-генетик Ирина Мальцева рассказала о симптомах гипервитаминоза. Она подчеркнула, что переизбыток витаминов в организме может привести к различным физическим и психическим проявлениям, однако осложнения могут быть вызваны и рядом других заболеваний.