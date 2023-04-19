Доктор Александр Мясников сообщил об особенностях нового штамма коронавируса «Арктурус»

Мясников подчеркнул, что «Арктурус» является более заразным, чем «Кракен», однако имеет ту же симптоматику – ОРЗ (тем не менее, для групп серьезного риска, вирус очень опасен). Врач отметил, что названия новых штаммов не стоит учить, поскольку тенденция ведет к увеличению заразности, но и к одновременному снижению тяжести заболевания, – пишет доктор.