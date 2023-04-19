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МИД Украины отозвал своего посла в Белоруссии Игоря Казима из-за разговоров о Донецке

Политика
МИД Украины отозвал своего посла в Белоруссии Игоря Казима из-за разговоров о Донецке

МИД Украины сообщил, что посол Киева в Белоруссии Игорь Кизим экстренно возвращен на родину для консультаций. Причина этого заключается в переговорах белорусского лидера Александра Лукашенко с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

Встреча Пушилина и Лукашенко является «вопиющим недружественным актом», который демонстрирует настоящее отношение Белоруссии к Украине и текущей политической ситуации. Поэтому Кизим был экстренно вызван в Киев для дальнейших консультаций касательно произошедшего инцидента, сообщается в официальном заявлении МИД Украины.

Ранее издание «Радио Sputnik» сообщило, что Лукашенко предложил оказать Донецку дополнительную помощь в виде компонентов для развития сельского хозяйства региона. По мнению президента Белоруссии, для восстановления ДНР предстоит проделать колоссальный объем работы, но Республика готова оказать всю необходимую помощь.
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