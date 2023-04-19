МИД Украины отозвал своего посла в Белоруссии Игоря Казима из-за разговоров о Донецке

Встреча Пушилина и Лукашенко является «вопиющим недружественным актом», который демонстрирует настоящее отношение Белоруссии к Украине и текущей политической ситуации. Поэтому Кизим был экстренно вызван в Киев для дальнейших консультаций касательно произошедшего инцидента, сообщается в официальном заявлении МИД Украины.