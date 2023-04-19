«Запад» уничтожил две САУ «Акация», которые принадлежали ВСУ

Представитель пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил об обнаружении и уничтожении группы украинских диверсантов на купянском направлении.
Также сообщается, что были сорваны три ротации сил вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка.
В результате работы самоходной артиллерийской установки «Мста-С» была уничтожена украинская САУ «Акация».
Ранее, пресс-центр группы «Запад» сообщал об устранении пяти разведывательно-диверсионных групп противника и срыве двух ротаций украинской стороны недалеко от сел Стельмаховка и Двуречье. Российскими войсками было уничтожено орудие Д-20.