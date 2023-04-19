«Запад» уничтожил две САУ «Акация», которые принадлежали ВСУ

Ранее, пресс-центр группы «Запад» сообщал об устранении пяти разведывательно-диверсионных групп противника и срыве двух ротаций украинской стороны недалеко от сел Стельмаховка и Двуречье. Российскими войсками было уничтожено орудие Д-20.