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«Запад» уничтожил две САУ «Акация», которые принадлежали ВСУ

Украина
«Запад» уничтожил две САУ «Акация», которые принадлежали ВСУ

Представитель пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев сообщил об обнаружении и уничтожении группы украинских диверсантов на купянском направлении.

Также сообщается, что были сорваны три ротации сил вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Ольшана, Тимковка и Табаевка.

В результате работы самоходной артиллерийской установки «Мста-С» была уничтожена украинская САУ «Акация».

Ранее, пресс-центр группы «Запад» сообщал об устранении пяти разведывательно-диверсионных групп противника и срыве двух ротаций украинской стороны недалеко от сел Стельмаховка и Двуречье. Российскими войсками было уничтожено орудие Д-20.
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