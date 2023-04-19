Reuters: Американская разведка рассказала о разработке Китаем сверхзвукового беспилотника

В документе представлены спутниковые снимки, датированные августом, на которых видны два разведывательных беспилотника WZ-8 на авиабазе в восточном Китае, примерно в 560 км от Шанхая. Согласно оценке США, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «почти наверняка» разместила свое первое подразделение беспилотных летательных аппаратов на базе, которая подчиняется командованию Восточного театра военных действий, подразделению китайских вооруженных сил, ответственному за обеспечение соблюдения требований суверенитета Китая над Тайванем.