Reuters: Американская разведка рассказала о разработке Китаем сверхзвукового беспилотника

Документы американской разведки содержат информацию о том, что китайские военные получили разведывательный беспилотник, скорость которого в три раза превышает скорость звука. Об этом сообщает издание Reuters.
В документе представлены спутниковые снимки, датированные августом, на которых видны два разведывательных беспилотника WZ-8 на авиабазе в восточном Китае, примерно в 560 км от Шанхая. Согласно оценке США, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) «почти наверняка» разместила свое первое подразделение беспилотных летательных аппаратов на базе, которая подчиняется командованию Восточного театра военных действий, подразделению китайских вооруженных сил, ответственному за обеспечение соблюдения требований суверенитета Китая над Тайванем.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что к 2035 году Китай утроит свои запасы ядерного оружия. Он отметил, что Пекин «бросает вызовы интересам НАТО».