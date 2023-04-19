Обвиняемый в дискредитации ВС РФ актер Дмитрий Назаров сбежал во Францию

В январе текущего года Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова после неоднократной дискредитации властей и СВО. Вскоре они поехали в Париж и утверждали, что это отпуск, а не переезд, однако позже появилась информация, что актеры выступают в местных театрах на французском языке. Вероятно, таким образом пара намерена добиться поддержки властей Франции.