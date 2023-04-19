Обвиняемый в дискредитации ВС РФ актер Дмитрий Назаров сбежал во Францию

Актер Дмитрий Назаров, который критиковал специальную военную операцию и власть, покинул Россию и переехал жить во Францию, где теперь дает выступления в театрах на французском языке.
В январе текущего года Назаров и его супруга Ольга Васильева были уволены из МХТ им. Чехова после неоднократной дискредитации властей и СВО. Вскоре они поехали в Париж и утверждали, что это отпуск, а не переезд, однако позже появилась информация, что актеры выступают в местных театрах на французском языке. Вероятно, таким образом пара намерена добиться поддержки властей Франции.
Ранее РИАМО сообщало, что Назаров был оштрафован на 50 тысяч по ч. 1. ст. 20.3.3 КоАП РФ за дискредитацию вооруженных сил России. Эта сумма штрафа является максимальной по предъявленной Назарову статье. Административную ответственность актер понес после ряда видеороликов, где он читал стихи, осуждающие действия властей и армии России.