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Украина, отражая российскую атаку, попала своими ракетами С-300 по школе

Украина
Украина, отражая российскую атаку, попала своими ракетами С-300 по школе

Глава российской администрации Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов заявил, что украинские силы ПВО, в ходе отражения атак ВС РФ попали по инфраструктуре гражданского населения ракетой С-300.

ВСУ отказываются брать на себя ответственность за это утверждая, что ракеты попавшие по мирному населению запустила российская сторона. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению главы района, на территориях подконтрольных украинскому режиму проводится информационная кампания, с целью обвинить ВС РФ в намеренном уничтожении гражданских инфраструктурных объектов.

«Украинским гражданам запрещено публиковать результаты попаданий российских средств поражения во избежание корректировки огня. Эти же попадания (ракетами С-300) украинская сторона активно публикует, при чем вина сваливается на российскую сторону», - сообщил Юрий Барбашов.

Ранее, украинские власти сообщили о попадании ракеты ПВО в жилой доме в Харькове. В результате погибла пожилая женщина и еще три человека ранены.
Херсонская область Украина С-300
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