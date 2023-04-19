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Мощный пожар уничтожил здание кафе в Иркутской области

Происшествия
Мощный пожар уничтожил здание кафе в Иркутской области

МЧС России выясняет причину пожара, который произошел ночью 18 апреля в селе Баяндай в Иркутской области.

18 апреля в МЧС поступил звонок о возгорании крыши кафе в селе Баяндай. Одноэтажное здание очень быстро охватил пожар, и его общая площадь составила 1200 кв.м. В течение часа пожар был ликвидирован пожарной бригадой и добровольцами. Пострадавших нет. Соседние здания удалось спасти от возгорания. Причины возгорания до сих пор не установлены, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что 18 апреля в Самаре загорелось два дома в исторической части города. Общая площадь пожара составила 300 кв.м. Один из домов был не жилым, во втором не было пострадавших. К тушению пожара привлекли 65 человек и 17 единиц специализированной техники.
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