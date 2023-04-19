Мощный пожар уничтожил здание кафе в Иркутской области

18 апреля в МЧС поступил звонок о возгорании крыши кафе в селе Баяндай. Одноэтажное здание очень быстро охватил пожар, и его общая площадь составила 1200 кв.м. В течение часа пожар был ликвидирован пожарной бригадой и добровольцами. Пострадавших нет. Соседние здания удалось спасти от возгорания. Причины возгорания до сих пор не установлены, расследование продолжается.