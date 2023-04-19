Индия вышла на втором место в списке лидеров по DDoS-атакам

Согласно данным экспертов, за 2023 год доля Индии в использовании средств DDoS выросла минимум на 12%, что позволило стране занять второе место в рейтинге количества совершенных кибератак. Первое место, по-прежнему, принадлежит Китаю с результатом 38%. Третье место заняла Южная Корея с 10,58% участия в атаках.