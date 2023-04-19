Индия вышла на втором место в списке лидеров по DDoS-атакам

Эксперты из «Гарда Технологии» с помощью «ловушек» зафиксировали рост количества DDoS-атак из Индии. Информацией об этом поделился источник «РБК».
Согласно данным экспертов, за 2023 год доля Индии в использовании средств DDoS выросла минимум на 12%, что позволило стране занять второе место в рейтинге количества совершенных кибератак. Первое место, по-прежнему, принадлежит Китаю с результатом 38%. Третье место заняла Южная Корея с 10,58% участия в атаках.
Россия же держится на скромном шестом месте с долей в 3,09%.
Ранее, агентство по кибербезопасности StormWall сообщило, что количество кибератак на российские банки увеличилось на 126% по сравнению с 2022 годом. По мнению аналитиков, причины могут быть политическими.