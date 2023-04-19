Страны G7 проведут саммит технологической безопасности по развитию нейросетей

Министры ведомств, связанных с цифровыми технологиями, опасаются за возможность утечки данных с помощью нейросетей типа ChatGPT. Это вынуждает страны G7 задуматься об обеспечении безопасности интернет-пользователей.
В конце апреля в Японии состоится саммит министров, ответственных за технологии, на котором политики обсудят меры предотвращения утечки личных данных пользователей Сети в связи с распространением нейросетей и искусственного интеллекта, сообщает издание Yomiuri.
Во время встречи будут сформулированы определенные документы, которые позволят создать концепцию «ответственного искусственного интеллекта», что будет подразумевать защиту персональных данных людей при использовании нейросетей.
Ранее сообщалось, что изобретатель и миллиардер Илон Маск выразил обеспокоенность в связи с быстро развивающимся искусственным интеллектом. По мнению Маска, обучение ботов, типа ChatGPT, должно быть прекращено на полгода минимум. Это дало бы время на разработку протокола безопасности для нейросетей, так как их бесконтрольное развитие угрожает человечеству.