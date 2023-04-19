Страны G7 проведут саммит технологической безопасности по развитию нейросетей

Ранее сообщалось, что изобретатель и миллиардер Илон Маск выразил обеспокоенность в связи с быстро развивающимся искусственным интеллектом. По мнению Маска, обучение ботов, типа ChatGPT, должно быть прекращено на полгода минимум. Это дало бы время на разработку протокола безопасности для нейросетей, так как их бесконтрольное развитие угрожает человечеству.