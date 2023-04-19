Пророссийские «партизаны» помогли уничтожить силы провокаторов из ВСУ

Пророссийскими подпольщиками из организации «Русский Херсон» были проведены удачные операции, по результатам которых, российской артиллерии была предана необходимая для обстрела военной техники и пехоты информация. Об этом пишет «РИА Новости».
Представитель организации сообщил об уничтожении ангара с военной техникой, места дислокации подразделения теробороны и минометного расчета ВСУ, который планировал устроить провокацию.
«За эту неделю было результативно обработано несколько объектов боевиков», - заявил активист организации.
Сама организация, по словам подпольщика, была создана для помощи российским войскам в уничтожении украинских сил, а именно «кочующих» минометов, которые стреляют из мирного города, а после этого скрываются.
Ранее, подполье города Николаев сообщило ВС РФ места дислокации СБУ и нашло администрацию главы города, который успешно скрывался до этого.