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Пророссийские «партизаны» помогли уничтожить силы провокаторов из ВСУ

Украина
Пророссийские «партизаны» помогли уничтожить силы провокаторов из ВСУ

Пророссийскими подпольщиками из организации «Русский Херсон» были проведены удачные операции, по результатам которых, российской артиллерии была предана необходимая для обстрела военной техники и пехоты информация. Об этом пишет «РИА Новости».

Представитель организации сообщил об уничтожении ангара с военной техникой, места дислокации подразделения теробороны и минометного расчета ВСУ, который планировал устроить провокацию.

«За эту неделю было результативно обработано несколько объектов боевиков», - заявил активист организации.

Сама организация, по словам подпольщика, была создана для помощи российским войскам в уничтожении украинских сил, а именно «кочующих» минометов, которые стреляют из мирного города, а после этого скрываются.

Ранее, подполье города Николаев сообщило ВС РФ места дислокации СБУ и нашло администрацию главы города, который успешно скрывался до этого.
Украина подполье херсон
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