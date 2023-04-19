Южная Корея готова предоставить негуманитарную помощь Украине

Южная Корея могла бы предоставить помощь помимо гуманитарной или финансовой поддержки, если мирные жители Украины подвергнутся нападению, — заявил президент Юн Сук Ель. Об этом сообщает издание Yonhap.
Корейский лидер сделал это заявление накануне предстоящего государственного визита в США, сигнализируя об изменении политики Сеула по отказу от предоставления Украине летального оружия.
«Если возникнет ситуация, с которой международное сообщество не может мириться, например, любые крупномасштабные нападения на мирных жителей, массовые убийства или серьезные нарушения законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», — сказал он.
Ранее СМИ сообщили о планах Сеула расширить экспорт оружия до суммы в 20 миллиардов долларов. Это стало возможным благодаря контрактам на поставку техники с Польшей