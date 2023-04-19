Врачи Владивостока спасли девушку с огромным ножом в черепе

Представители клинической больницы №2 Владивостока сообщили о спасении девушки ножевой травмой черепной коробки. В ее голову был воткнут нож, его длина составляет 25 сантиметров, пятая часть из них проникла в череп.
Врачи удивились стабильному состоянию потерпевший, поскольку она с таким ранением находилась в сознании и могла разговаривать. Девушке сильно повезло – нож не задел ни одного важного органа или кровеносного сосуда головного мозга.
Сотрудники больницы подчеркнули, что она могла остаться инвалидом, если бы лезвие отклонилось на «буквально на пару сантиметров» в любую сторону. Медики успешно провели операцию. На данный момент потерпевшая чувствует себя «удовлетворительно», – пишет «РИА Новости».
Ранее «ФедералПресс» рассказал о заболеваемости корью в Приморском крае. На данный момент отмечается дефицит вакцины, в том числе и для детей.