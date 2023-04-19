Врачи Владивостока спасли девушку с огромным ножом в черепе

Сотрудники больницы подчеркнули, что она могла остаться инвалидом, если бы лезвие отклонилось на «буквально на пару сантиметров» в любую сторону. Медики успешно провели операцию. На данный момент потерпевшая чувствует себя «удовлетворительно», – пишет «РИА Новости».