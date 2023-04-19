Китайская акробатка Муму разбилась насмерть во время выступления

Китайская акробатка упала с высоты около 15 метров и разбилась насмерть во время выступления со своим мужем, который не смог ее поймать. Об этом сообщает издание New York Post.
Трагическое падение произошло, когда Сунь Муму и Чжан Муму, выступали в деревне Хоугао. В момент, когда пару поднимали на тросе, она стояла на ногах своего мужа. Затем схватилась за его шею, а ее ноги начали болтаться в воздухе. Спустя несколько секунд женщина потеряла хватку, и муж не успел поймать ее.
Акробатку срочно доставили в больницу, где констатировали смерть. По сообщениям прессы, жена и муж были опытными артистами, но часто пренебрегали страховкой «ради того, чтобы хорошо выглядеть». Трагедия вызвала ажиотаж в интернете. Многие люди задаются вопросом, почему не были приняты адекватные меры безопасности, включая страховочную сетку и мягкую подушку на земле.
Ранее СМИ рассказывали о похожем случае в Новосибирске. Акробат делал оборот в 360 градусов на цирковом турнике и сорвался. К счастью, обошлось без серьезных травм.