Китайская акробатка Муму разбилась насмерть во время выступления

Трагическое падение произошло, когда Сунь Муму и Чжан Муму, выступали в деревне Хоугао. В момент, когда пару поднимали на тросе, она стояла на ногах своего мужа. Затем схватилась за его шею, а ее ноги начали болтаться в воздухе. Спустя несколько секунд женщина потеряла хватку, и муж не успел поймать ее.