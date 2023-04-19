Посольство РФ в США: «Вашингтон пытается вмешаться в российское правосудие»

Ранее сообщалось, что Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже. Ему предъявили обвинения и арестовали. Журналиста подозревают в сборе информации касательно одного из оборонных предприятий Урала. На данный момент он арестован, ему грозит лишение свободы.