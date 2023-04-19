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Посольство РФ в США: «Вашингтон пытается вмешаться в российское правосудие»

Политика
Посольство РФ в США: «Вашингтон пытается вмешаться в российское правосудие»

Посольство РФ в США обвинило Вашингтон в попытках вмешаться в правосудие России с помощью манипуляций из-за арестованного журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Американские СМИ с помощью манипуляций пытаются дискредитировать российское правосудие и выставить его в глазах общественности предвзятым. Сейчас это происходит, благодаря попыткам сделать Гершковича жертвой, несмотря на обвинения в шпионаже, предъявленные ему, написали дипломаты посольства России в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Гершкович был задержан в Екатеринбурге сотрудниками ФСБ по подозрению в шпионаже. Ему предъявили обвинения и арестовали. Журналиста подозревают в сборе информации касательно одного из оборонных предприятий Урала. На данный момент он арестован, ему грозит лишение свободы.
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