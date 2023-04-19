Биолог Ирина Мальцева рассказала о симптомах гипервитаминоза

Биолог отметила, что витамин D редко вызывает интоксикацию организма. Сложность этого химического образования заключается в том, что симптомы его переизбытка схожи с проявлениями, вызванными его недостатком. Человек, в теле которого содержится слишком большое его количество может испытывать диарею и запоры, сонливость и слабость, повышение температуры и давления, брадикардию. Тем не менее эксперт предупредила, что все эти симптомы могут указывать и на другие различные заболевания, – пишет «Радио Sputnik».