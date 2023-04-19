Биолог Ирина Мальцева рассказала о симптомах гипервитаминоза

Биолог-генетик Ирина Мальцева рассказала о симптоматике переизбытка витаминов в организме. Эксперт отметила, что такое состояние может привести к интоксикации организма.
Мальцева подчеркнула сложность своевременного диагностирования гипервитаминоза, поскольку его симптомы схожи с проявлениями ряда иных заболеваний. Так, при переизбытке витамина E человек ощущает слабость, боли в мышцах, судороги и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Большое количество витамина A в организме проявляется в появлении головной и боли в животе, слабости и перепадах настроения.
Биолог отметила, что витамин D редко вызывает интоксикацию организма. Сложность этого химического образования заключается в том, что симптомы его переизбытка схожи с проявлениями, вызванными его недостатком. Человек, в теле которого содержится слишком большое его количество может испытывать диарею и запоры, сонливость и слабость, повышение температуры и давления, брадикардию. Тем не менее эксперт предупредила, что все эти симптомы могут указывать и на другие различные заболевания, – пишет «Радио Sputnik».
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