Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Биолог Ирина Мальцева рассказала о симптомах гипервитаминоза

Общество
Биолог Ирина Мальцева рассказала о симптомах гипервитаминоза

Биолог-генетик Ирина Мальцева рассказала о симптоматике переизбытка витаминов в организме. Эксперт отметила, что такое состояние может привести к интоксикации организма.

Мальцева подчеркнула сложность своевременного диагностирования гипервитаминоза, поскольку его симптомы схожи с проявлениями ряда иных заболеваний. Так, при переизбытке витамина E человек ощущает слабость, боли в мышцах, судороги и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Большое количество витамина A в организме проявляется в появлении головной и боли в животе, слабости и перепадах настроения.

Биолог отметила, что витамин D редко вызывает интоксикацию организма. Сложность этого химического образования заключается в том, что симптомы его переизбытка схожи с проявлениями, вызванными его недостатком. Человек, в теле которого содержится слишком большое его количество может испытывать диарею и запоры, сонливость и слабость, повышение температуры и давления, брадикардию. Тем не менее эксперт предупредила, что все эти симптомы могут указывать и на другие различные заболевания, – пишет «Радио Sputnik».

Ранее «ФедералПресс» рассказал о мнении вирусолога Анатолия Альтштейна относительно вероятности развития эпидемии кори в России. Эксперт сообщил, что в стране могут быть «просчеты с прививками», однако они не носят массовый характер.
витамины витамин a витамин e витамин d гипервитаминоз
Военкоры ФАН