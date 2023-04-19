Ребенок пролез через забор и попал на территорию Белого Дома

Ранее Вашингтон объяснил почему президент США Джо Байден долгое время не выступает перед СМИ. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президента намеренно ограждают, ведь он отвечает на все «выкрикиваемые» вопросы из зала, что является крайне «неудобным» на официальных встречах.