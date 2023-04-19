Ребенок пролез через забор и попал на территорию Белого Дома

Малолетний ребенок проник на территорию Белого Дома протиснувшись через забор. Об этом пишет издание «Associated Press».
На место инцидента сразу приехали представители секретной службы США, чтобы вернуть его законным представителям. Сообщается, что доступ в здание был ненадолго ограничен, пока офицеры службы разбирались в ситуации.
«После непродолжительной беседы с родителями, ребенка вернули», - сообщает представитель секретной службы Энтони Гульельми.
Ранее Вашингтон объяснил почему президент США Джо Байден долгое время не выступает перед СМИ. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, президента намеренно ограждают, ведь он отвечает на все «выкрикиваемые» вопросы из зала, что является крайне «неудобным» на официальных встречах.