Военный эксперт Роман Насонов заявил об отличии аналитиков России и Украины

Военный эксперт Роман Насонов заявил, что Россия, в отличие от Украины, не намерена публично распространяться о своих планах и возможностях, которые планируется реализовать в ходе СВО.
Военные аналитики, приближенные к планам Минобороны, не имеют права выдавать планов ВС РФ, имеющих отношение к ходу спецоперации. Таким образом ни один эксперт не расскажет СМИ планы, методы и возможности, которыми Россия будет защищаться от контрнаступления ВСУ, приводит слова Насонова URA.RU. Однако он отметил, что у РФ есть силы, чтобы отбить предстоящее контрнаступление ВСУ.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о предстоящем контрнаступлении. По его словам, оно может начаться уже в ближайшее время, а цели, преследуемые Киевом, заключаются в возвращении Крыма и Донбасса.