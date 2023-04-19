Военный эксперт Роман Насонов заявил об отличии аналитиков России и Украины

Военные аналитики, приближенные к планам Минобороны, не имеют права выдавать планов ВС РФ, имеющих отношение к ходу спецоперации. Таким образом ни один эксперт не расскажет СМИ планы, методы и возможности, которыми Россия будет защищаться от контрнаступления ВСУ, приводит слова Насонова URA.RU. Однако он отметил, что у РФ есть силы, чтобы отбить предстоящее контрнаступление ВСУ.