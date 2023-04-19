Археологи в Риме обнаружили винодельню возраст которой составляет 2000 лет

Команда археологов обнаружила на раскопках в Риме древнюю винодельню, возраст которой может составлять 2 тысячи лет. Своим исследованием археологи поделились с изданием «Heritage Daily».
По заявлению ученых, винодельня была обнаружена на богато украшенной вилле Квинтилиев. В древние времена производство напитка там было шоу - развлечением для богатых и могущественных римлян.
«Это было бы настоящим зрелищем для тех, кто наблюдал за этим», - прокомментировала находку доктор Эмлин Тодд, работающая в Лондонском университете.
Вилла Квинтилиев была частью императорского поместья. Ее близость к Риму и роскошные украшения позволяют предположить, что она, возможно, занимала большое место в жизни императора.
Ранее, археологи сообщили об обнаружении древнего поселения ловцов жемчуга в ОАЭ. Данная находка позволяет оценить развитие человека со времен, когда территория была заселена христианами.