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Археологи в Риме обнаружили винодельню возраст которой составляет 2000 лет

Весь мир
Археологи в Риме обнаружили винодельню возраст которой составляет 2000 лет

Команда археологов обнаружила на раскопках в Риме древнюю винодельню, возраст которой может составлять 2 тысячи лет. Своим исследованием археологи поделились с изданием «Heritage Daily».

По заявлению ученых, винодельня была обнаружена на богато украшенной вилле Квинтилиев. В древние времена производство напитка там было шоу - развлечением для богатых и могущественных римлян.

«Это было бы настоящим зрелищем для тех, кто наблюдал за этим», - прокомментировала находку доктор Эмлин Тодд, работающая в Лондонском университете.

Вилла Квинтилиев была частью императорского поместья. Ее близость к Риму и роскошные украшения позволяют предположить, что она, возможно, занимала большое место в жизни императора.

Ранее, археологи сообщили об обнаружении древнего поселения ловцов жемчуга в ОАЭ. Данная находка позволяет оценить развитие человека со времен, когда территория была заселена христианами.
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