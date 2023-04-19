В Китае отвергли все обвинения в спонсировании России оружием

Китай не является и никогда не являлся участником русско-украинского конфликта, поэтому позиция Пекина касательно поставок оружия какой-либо из сторон остается однозначной и непреклонной – их не будет. Таким образом все обвинения США в поставках оружия и боеприпасов российской стороне становятся провокацией и вмешательством во внутренние дела Китая, приводит слова Лю Сяомина ТАСС.