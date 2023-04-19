Доходы четы Байденов составили почти 580 тысяч долларов

Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден в прошлом году получили совокупный доход в размере 579 514 долларов. Об этом сообщает издание The State.
Годовая зарплата президента составляет 400 тысяч долларов, что является большей частью официального дохода семьи. Первая леди Джилл Байден работает профессором в общественном колледже Северной Вирджинии и заработала 82 335 долларов. В общей сложности они заплатили 169 820 долларов налогов.
Байдены пожертвовали 20 180 долларов 20 различным благотворительным организациям, причем наибольший вклад в размере 5000 долларов был внесен в Фонд Бо Байдена (назван в честь покойного сына президента, фокусируется на защите детей от жестокого обращения).
Ранее стал известен самый богатый россиянин. Первое место в списке занял основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко с доходом 25,2 миллиарда долларов.