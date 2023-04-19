Нотариус София Рисовская рассказала об угрозах использования простой электронной подписи

Нотариус посоветовала отказаться от использования простой электронной подписи. Владелец недвижимости даже при нарушении конфиденциальности ключа продолжает нести ответственность за неблагоприятные последствия. Рисовская также рекомендовала обратиться в Росреестр, где можно обозначить, что все сделки с имуществом могут быть заключены только при личном участии его хозяина. Она также сообщила, что для снижения различных рисков стоит обращаться за удостоверением договора к нотариусу, – пишет «РИА Новости».