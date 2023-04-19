Нотариус София Рисовская рассказала об угрозах использования простой электронной подписи

Председатель комиссии по взаимодействию со СМИ Нотариальной палаты ХМАО-Югры София Рисовская рассказала об опасностях совершения жилищных сделок посредством электронной подписи.
Эксперт сообщила, что злоумышленники могут получить доступ к простой электронной подписи вместо собственников жилья, которые даже не узнают об этом. Мошенники используют распространенные в Интернете базы данных со скан-копиями паспортов, ИНН и СНИЛС.
Рисовская подчеркнула, что иногда работники самих удостоверяющих центров могут использовать подпись, а порой компании забывают отозвать ее у уволившихся сотрудников. При рассмотрении таких дел в суде, инстанция может принять позицию честного покупателя недвижимости и не возвращать все в первоначальное положение, однако сделка также может быть признана недействительной.
Нотариус посоветовала отказаться от использования простой электронной подписи. Владелец недвижимости даже при нарушении конфиденциальности ключа продолжает нести ответственность за неблагоприятные последствия. Рисовская также рекомендовала обратиться в Росреестр, где можно обозначить, что все сделки с имуществом могут быть заключены только при личном участии его хозяина. Она также сообщила, что для снижения различных рисков стоит обращаться за удостоверением договора к нотариусу, – пишет «РИА Новости».
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