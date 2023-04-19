Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о противостоянии России и США в борьбе за права журналистов

Ранее сообщалось, что Лавров рассказал о сотрудничестве Венесуэлы и России во время своего дипломатического визита в страну. Он заявил, что Москва хочет помочь Венесуэле избавиться от зависимости и «геополитических игр» США, из-за которых страдают большинство стран Латинской Америки.