Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал о противостоянии России и США в борьбе за права журналистов

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США намеренно дискредитирует российских граждан и не выдает визы журналистам и представителям делегаций.
США выдали визы некоторым представителям российской делегации для поездки в страну, однако не предоставили таких документов ни одному российскому журналисту, сопровождая процесс грубыми нарушениями. Это является вопиющим нарушением, с которым будет разбираться МИД РФ, заявил Лавров во время пресс-конференции в Венесуэле.
Он также призвал журналистов не переживать, так как министерство будет отстаивать их права и уведомлять о результатах этого противостояния.
Ранее сообщалось, что Лавров рассказал о сотрудничестве Венесуэлы и России во время своего дипломатического визита в страну. Он заявил, что Москва хочет помочь Венесуэле избавиться от зависимости и «геополитических игр» США, из-за которых страдают большинство стран Латинской Америки.