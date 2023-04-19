НАТО в опасности: Китай утроит свой ядерный арсенал «в течение нескольких лет»

Китайские запасы ядерных боеголовок достигнут полутора тысяч к 2035 году, считают западные эксперты. Об этом рассказало издание Washington Examiner.
«Мы стоим на перепутье — в одном направлении лежит крах международного порядка контроля над вооружениями и неограниченное распространение оружия массового уничтожения с глубоко опасными последствиями», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он сказал, что альянс не рассматривает Китай в качестве противника, однако он «бросает некоторые вызовы нашим интересам, ценностям НАТО и нашей безопасности», — подчеркнул политик.
Столтенберг отметил, что Пекин вкладывает значительные средства в развитие современных вооружений, в том числе в ракеты большой дальности и ядерное оружие.
«В интересах Китая также будет установить поддающиеся проверке ограничения на свои ядерные арсеналы», — завершил генсек.
Ранее американский адмирал Джон Акилино признал отставание Вашингтона от Пекина в области развития гиперзвукового оружия. Он назвал «тревожащей» скорость, с которой развивается китайское оружие.