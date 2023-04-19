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Ужасающая статистика: более 3000 студентов покончили с собой в индийском штате за пять лет

Весь мир
Ужасающая статистика: более 3000 студентов покончили с собой в индийском штате за пять лет

Как сообщает «The Indian Express», в индийском штате Гуджарата с собой покончили более трех тысяч студентов, это произошло с 2017 по 2021 год.

Основными причинами эксперты называют кастовые, региональные и гендерные различия. Также, студентов пугает учебная программа, экзамены и возможность не оправдать ожидания родителей.

«35 студентов заканчивают свою жизнь каждый день по разным причинам в стране», - подвел ужасающую статистику представитель одной из политических партий в штате Маниш Доши.

Ранее, стало известно о самоубийстве новосибирской студентки. Причиной для этого было названо ее выселение из общежития и предстоящая после этого поездка в родной город.
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