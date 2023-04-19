Верховный суд Индии изучит вопрос легализации однополых браков в стране

«The Indian Express» сообщает, что Верховный суд планирует изучить возможность легализации однополых браков в стране.
Конституционная коллегия из пяти судей заявила, что «лучше действовать постепенно» и не торопиться. В процессе обсуждения, планируется изучить мнение каждого штата по данному вопросу и только потом выносить вердикт.
Главный судья Индии также заметил, что само понятие «мужчина» и «женщина» не являются абсолютными и могут видоизменяться в зависимости от ситуации.
«Единственным камнем преткновения на пути к равным правам была статья 377 МПК, которая ныне отменена», - подчеркнул актуальность вопроса адвокат Мукул Рохтанги.
Ранее, вокруг британского премьер-министра Риши Сунака начался новый скандал. Причиной послужило высказывание политика о женщинах.