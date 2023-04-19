Подразделение ВВС США прекратило выполнение миссий из-за расследования утечки секретных документов Пентагона

Ранее сообщалось, что в Сеть попали более 100 засекреченных материалов Пентагона. Они содержали в себе информацию о национальной безопасности Украины и Китая, а также о планах США и НАТО на предстоящее контрнаступление ВСУ. Предположительно, Тейшейра получил доступ к документам по заданию, которое касалось кибербезопасности.