Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американские дипломаты попали под обстрел в Судане

Политика
Американские дипломаты попали под обстрел в Судане

«Я могу подтвердить, что вчера у нас был обстрелян американский дипломатический конвой», — сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом рассказало издание The Hill.

Беседуя с журналистами Блинкен отметил, что никто из дипломатов не пострадал. Тем не менее он назвал эти действия «безрассудными, безответственными и небезопасными». Американский политик заявил, что провел переговоры с лидерами противоборствующих групп и «ясно дал понять, что любые нападения, угрозы, опасности, представляемые нашим дипломатам, были абсолютно неприемлемы».

Также он заявил, что согласно имеющимся сведениям, обстрел был совершен Силами быстрого реагирования. Блинкен призвал к прекращению огня и подчеркнул, что «неизбирательные военные операции привели к гибели и ранению значительного числа гражданских лиц».

Ранее СМИ сообщили, что 18 апреля Вооруженные силы Судана и СБР объявили суточное перемирие. При нарушении данных договоренностей не исключается возобновление боевых действий.
америка США байден Судан вооруженные силы судана силы быстрого реагирования судана силы быстрого реагирования
Военкоры ФАН