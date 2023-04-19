Американские дипломаты попали под обстрел в Судане

Беседуя с журналистами Блинкен отметил, что никто из дипломатов не пострадал. Тем не менее он назвал эти действия «безрассудными, безответственными и небезопасными». Американский политик заявил, что провел переговоры с лидерами противоборствующих групп и «ясно дал понять, что любые нападения, угрозы, опасности, представляемые нашим дипломатам, были абсолютно неприемлемы».