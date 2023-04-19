Американские дипломаты попали под обстрел в Судане

«Я могу подтвердить, что вчера у нас был обстрелян американский дипломатический конвой», — сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом рассказало издание The Hill.
Беседуя с журналистами Блинкен отметил, что никто из дипломатов не пострадал. Тем не менее он назвал эти действия «безрассудными, безответственными и небезопасными». Американский политик заявил, что провел переговоры с лидерами противоборствующих групп и «ясно дал понять, что любые нападения, угрозы, опасности, представляемые нашим дипломатам, были абсолютно неприемлемы».
Также он заявил, что согласно имеющимся сведениям, обстрел был совершен Силами быстрого реагирования. Блинкен призвал к прекращению огня и подчеркнул, что «неизбирательные военные операции привели к гибели и ранению значительного числа гражданских лиц».
Ранее СМИ сообщили, что 18 апреля Вооруженные силы Судана и СБР объявили суточное перемирие. При нарушении данных договоренностей не исключается возобновление боевых действий.