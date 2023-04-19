Аэропорт Улан-Удэ закрыт до утра из-за плохих погодных условий

Директор аэропорта Улан-Удэ Дмитрий Гармаев сообщил о временном закрытии воздушной гавани в связи с плохой погодой. По предварительным данным, снова его откроют в 8:00 по местному времени.
Он заявил, что на данный момент сотрудники аэропорта проводят работы по очистке взлетно-посадочной полосы. Он также отметил, что ограничения работы воздушной гавани могут быть позднее продлены в случае, если погодные условия в регионе не будут соответствовать возобновлению ее работы, – пишет Гармаев.
Ранее «Радио Sputnik» сообщило, что сотрудники таможни аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге обнаружили у одной из пассажирок бивни мамонта. Женщина была задержана – разрешение на их провоз у нее отсутствовало.