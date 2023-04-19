Аэропорт Улан-Удэ закрыт до утра из-за плохих погодных условий

Он заявил, что на данный момент сотрудники аэропорта проводят работы по очистке взлетно-посадочной полосы. Он также отметил, что ограничения работы воздушной гавани могут быть позднее продлены в случае, если погодные условия в регионе не будут соответствовать возобновлению ее работы, – пишет Гармаев.