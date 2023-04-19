Директор Института аэрокосмических исследований Дуглас Бирки: Украина проиграет без современной авиации

Исполнительный директор Института аэрокосмических исследований Митчелл Дуглас Бирки, призвал страны запада поддержать Украину, выделив ВСУ современную авиацию. Информацию об этом предоставило издание «Breaking Defence».
Изучив просочившиеся секретные документы США, он сообщил, что текущее состояние вооружения у Украины считает крайне плачевным.
«У ВСУ заканчиваются зенитно-ракетные комплексы», - подчеркнул остроту вопроса Бирки.
Эксперт также полагает, что в случае отказа от поставок, Запад может вызвать затягивание войны и помочь выиграть России.
Ранее глава ВВС Украины сообщил, что без F-16 ВСУ не может решить целый комплекс задач. По его словам, в связи с нехваткой вооружения войскам приходится искать неразорвавшиеся снаряды и использовать их повторно.